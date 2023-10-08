شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طرق طبيعية سهلة لإبعاد القوارض والفئران عن منزلك نهائيا.. جربيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالتزامن قدوم فصل الخريف الذهبي، يزداد الهواء البارد، وتبدأ القوارض في الظهور، لكن لا يوجد ما يمنعها من دخول المنزل، ولهذا السبب يخشى الكثير من الناس من دخول المنزل.

ومن خلال الآتي بعض الطرق البسيطة لإبقاء القوارض والفئران خارج المنزل.

• تحقق من مآخذ منزلك

ربما يمنع إغلاق الأبواب والنوافذ الأشخاص والحيوانات من الدخول والخروج كما يحلو لهم، لكن القوارض الصغيرة ليس لديها مشكلة في التسلل إلى أي فتحة أو عبرها، ولهذا السبب من المهم التأكد من إغلاق المداخل.

• تحقق من نقاط الدخول الأخرى:

قبل أن يصبح الطقس بارداً جداً خاصة في فصل الخريف، يجب فحص منزلك وتفتيشه من جميع الجهات للتأكد من عدم وجود أي ثقوب في الهيكل الأساسي للمنزل يمكن أن تكون بمثابة نقاط دخول للفئران والقوارض.

• كن حذراً مع القطع الزخرفية:

ربما يكون هناك المزيد من الزخارف داخل المنزل أو خارجه والتي تؤوي القوارض، مثل أواني الزهور القديمة، لذلك يجب التخلص منها أو تنظيفها في أسرع وقت ممكن.

• القضاء على التسريبات:

إن الشقوق والثقوب والفتحات ليست المشاكل المنزلية الوحيدة التي يمكن أن تسبب مشاكل القوارض. قد تؤدي المشكلات المتعلقة بأجهزتك أيضًا إلى تسهيل شعورهم بالراحة في منزلك. قم بإصلاح أي تسريب في الأنابيب والأحواض والمراحيض، وتأكد من عدم وجود مناطق بها مياه راكدة حول منزلك يمكن أن تستخدمها الفئران كمصدر للمياه.

• الاهتمام بالنظافة:

يجب أن تقوم بتنظيف جميع المناطق في جميع أنحاء منزلك، مع إيلاء اهتمام خاص للمطبخ، ومخزن المؤن، وأي مكان يتراكم فيه الطعام. يمكن أن تساعد إعادة التنظيم أيضًا على: التأكد من تخزين جميع الأطعمة الموجودة في الخزانات في حاويات بلاستيكية قابلة للغلق..