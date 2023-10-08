طوفان الأقصى.. مقتل 659 إسرائيليا وجرح أكثر من 2000 والقسام تكشف عن مشاركة مسيّرة الزواري الانتحارية

دخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، يومها الثاني والتي قتل فيها حتى الآن 659 إسرائيليا وجرح 2156، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.



وأطلقت القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح أمس السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، وذلك ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.



وأطلقت المقاومة الفلسطينية -اليوم الأحد- دفعات صاروخية جديدة من غزة، فيما كشفت كتائب القسام أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لسديروت بـ100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة.



إلى ذلك كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن دخول مسيّرة الزواري الانتحارية الخدمة ومشاركتها في الهجوم الذي أطلقته أمس السبت على إسرائيل وسمته "طوفان الأقصى".



وقالت كتائب القسام إن سلاحها الجوي شارك بـ35 مسيّرة انتحارية من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال، وساهم في التمهيد الناري لعبور مقاتليها إلى الأراضي المحتلة.



ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لطائرة "الزواري" الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى.



وكانت القسام قد نشرت فيديو صورته طائرة "الزواري" المسيّرة التي نفذت طلعات رصد واستطلاع فوق مواقع الجيش الإسرائيلي وعادت إلى مواقعها سالمة، وذلك قبل نحو عامين.



يشار إلى أنه سبق لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس أن نعت في بيان عسكري في 17 ديسمبر/كانون الأول 2016 الشهيد محمد الزواري، واعتبرت أنه أحد قادتها ومن الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والتي كان لها دورها في معركة العصف المأكول في 2014.



المصدر: وكالات