خلال عرض عسكري.. قائد محور المهرة يشدد على الجاهزية للدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه

المنامة - ياسر ابراهيم - شهد محافظ محمد علي ياسر وقائد محور الغيضة- قائد الشرطة العسكرية اللواء محسن مرصع، اليوم الأحد، عرضا عسكريا لوحدات المحور بمناسبة أعياد الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر و٣٠ نوفمبر المجيدة.



وشهد الحفل عرضاً عسكرياً مهيباً لعدد من الوحدات العسكرية والأمنية، والآليات القتالية، وقدمت وحدات عسكرية جانبا من المهارات التي عكست جميعها الجاهزية القتالية والمعنويات العالية للمقاتلين، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



وفي كلمته اشاد المحافظ ببطولات وتضحيات ابطال القوات المسلحة والأمن في تثبيت دعائم الأمن الاستقرار والملاحم البطولية التي يجترجها المقاتلون في سبيل الدفاع عن الوطن.



كما أشاد بالجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها منتسبو محور الغيضة والأمن العام وانضباطهم، وبدور قيادة المحور وقادة الوحدات العسكرية والأمنية، منوها بتكاتفها مع فئات المجتمع المختلفة من اجل الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به المحافظة، التي أضحت حاضنة للجميع .



بدوره شدد قائد محور الغيضة على جاهزية وحدات المحور للدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، مشيرا إلى ما تحققه الوحدات العسكرية والأمنية من منجزات في مواجهة التهريب وحفظ الأمن والاستقرار بدعم ومتابعة السلطة المحلية.



وقال اللواء مرصع: إن "قيادة المحور تبذل قصارى جهدها لتعزيز الانضباط العسكري في أوساط منتسبيه من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية".



وجدّد قائد المحور الولاء والعهد لله والوطن والثورة والقيام بالمهام الموكلة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والسلطة المحلية.



وأكد أن وحدات المحور تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة وتأمين المنشآت والطرق والمنافذ والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة ومكافحة التهريب والتخريب.

