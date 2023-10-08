بسبب مطالبته بصرف المرتبات.. مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف رئيس نادي المعلمين بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي، الإرهابية، صباح الأحد، هجوما بأكثر من 15 طقما مسلحا عليه عشرات العناصر من الأمن والمخابرات الحوثية، على منزل الأستاذ الشيخ أبوزيد الكميم رئيس نادي المعلمين في أمانة العاصمة شمالي اليمن.



وقال شهود عيان ومصادر في نادي المعلمين لـ "يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي حاولت اقتحام شقة الشيخ الكميم في وقت مبكر الأحد، حيث تفاجأت الأسرة بمسلحين حوثيين يحاولون اقتحام الشقة عنوة بينما كان نائما هو وأفراد أسرته غير أن زوجة الشيخ الكميم أيقظته ورد عليهم بإطلاق النار دون أن يصيب أحد، قبل أن يكشفوا عن هويتهم.



وقال إسماعيل الجلعي أحد شهود العيان إنه حضر ومجموعة أخرى من الشخصيات الاجتماعية إلى منزله بعد علمهم بمحاولة الاقتحام والخطف، وأبلغتهم العناصر الحوثية أنها تتهم الشيخ الكميم رئيس نادي المعلمين بالتعاون مع ما تصفه بالعدوان، وأن الشيخ الكميم رد عليهم أنه يريد مرتباته ومرتبات المعلمين.



وأشار الجلعي -وفق منشور لعضو البرلمان الموالي للحوثي أحمد سيف حاشد نقله عنه-، إلى أن مفاوضات لعدة ساعات تمت بين الشخصيات الاجتماعية وخالد شرف الدين قائد الهجوم على منزل الشيخ الكميم أفضت إلى إقناع الشيخ الكميم بتسليم نفسه إلى عضو نيابة جزائية حوثية حضر لاحقا، بعد تأكد الوساطة من سلامة جميع أفراد أسرة الكميم، وسلامته شخصيا على أن يضمن النيابة والحملة الحوثية سلامة الكميم.



وأسس الشيخ أبوزيد الكميم اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنين في مطلع يوليو الماضي، للمطالبة بالمرتبات، ونظم أول إضراب شامل لقطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثي منذ 22 يوليو حتى الآن.



ورفض الكميم، كل محاولات الحوثيين إنهاء الإضراب، رغم التهديد والخطف والفصل ونقل المعلمين إلى وظائف بعيدة، وتعهد بالصمود حتى انتزاع المرتبات لأكثر من 100 ألف معلم.

