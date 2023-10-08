شكرا لبحثكم عن خبر عدن: كلية الإعلام تكشف حقيقة واقعة الغش الصادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفت كلية الإعلام في جامعة عدن،، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن واقعة الغش في آخر يوم من امتحانات الإعادة، في 4 أكتوبر.

وقالت الكلية في بيانها، إن ما أوردته تلك المواقع "ذهب إلى التهكم والسخرية والتحريض وصولًا إلى الكذب".

وأضافت أن "كان حريًا بتلك المواقع التواصل مع كلية الإعلام واستقاء المعلومات من مصدرها الحقيقي، لمعرفة الجزء الأخر من الحادثة".

وأكدت الكلية أن ما حدث هو "تهجم على المراقبين أثناء الامتحانات"، وأنها "شكلت لجنة تحقيق بناء على التقرير المرفوع من لجنة المراقبة وفق لوائح الجامعة، والتي بدورها تتقصى حول الواقعة في قاعة الامتحان التي حدثت الأربعاء الماضي 4 أكتوبر".

وشددت الكلية على أنها "حريصة كل الحرص على منتسبيها (هيئة التدريس وطلابها) على السواء وعدم المساس بالأستاذ أو الطالب"، مؤكدة على عدم التهاون مع أي إخلال بالعملية التعليمية وبنظم ولوائح الجامعة.