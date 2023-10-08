شكرا لقرائتكم خبر عن الوزارة الداخلية السعودية تزف للمقيمين أسعد خبر بشأن نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الوزارة الداخلية السعودية تزف للمقيمين أسعد خبر بشأن نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل..!

في المملكة العربية السعودية، يشغل نقل الكفالة بدون علم الكفيل ذهن الكثير من المقيمين. والحقيقة أنه موضوع مهم يستوجب التفكير والبحث. في هذا المقال، سوف نتطرق للشروط اللازمة لنقل الكفالة بدون إذن الكفيل والعقوبات المترتبة على ذلك.

شروط نقل الكفالة من غير علم الكفيل

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ليتمكن العامل من نقل كفالته بدون علم الكفيل، يجب أن تتوافر عدة شروط:

عدم استلام الراتب الشهري من الكفيل لأكثر من ثلاثة أشهر. تعنت الكفيل وعدم تجديد إقامة العامل. عدم إصدار الكفيل لرخصة عمل للعامل. تواجد الكفيل في المنطقة الحمراء. التعرض للاعتداء اللفظي أو الجسدي من قبل الكفيل. تكليف الكفيل للعامل بأعمال خطرة. إثبات عدم صحة تقرير الغياب الذي قدمه الكفيل. الخطوات المتبعة لنقل الكفالة بدون علم الكفيل.

توجد عدة خطوات يجب اتباعها لنقل الكفالة بدون علم الكفيل، بداية من الدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية، ومن ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، وإدخال بيانات المستخدم ورمز التحقق، وأخيراً تقديم طلب نقل الكفالة.

الأوراق المطلوبة لنقل الكفالة

تتطلب عملية نقل الكفالة تقديم عدة أوراق ومستندات، منها نموذج طلب نقل الكفالة، خطاب من الكفيل الجديد يوضح عدد العاملين لديه، سجل تجاري أو رخصة بلدية، ومؤهل العامل المناسب لنشاط الكفيل الجديد.

العقوبات والاستثناءات

لا توجد عقوبات تواجه العامل في حالة نقل الكفالة، لكن الكفيل يحق له الاعتراض خلال خمسة أيام من صدور قرار النقل.

كما أن هناك بعض الحالات التي تستثنى من قاعدة نقل الكفالة.

الحالات المستثناة من نقل الكفالة تمثل الحالات التي لا يمكن فيها نقل الكفالة لأسباب عديدة، وتتضمن هذه الأسباب ما يلي:

عدم السماح للعامل بنقل الكفالة في حال كانت هناك عليه مخالفات مرورية.

عدم توفر رسوم نقل الكفالة لدى العامل.

في حالة انتهاء صلاحية جواز سفر العامل.

عدم موافقة مكتب العمل على طلب العامل بنقل كفالته.

في حالة الانتهاء فترة الإقامة لدى العامل الوافد.

في حال كان العامل مدرجاً على قائمة الهاربين.

الرسوم المستحقة عند نقل الكفالة

تعتبر عبئاً مالياً قد يتحمله العامل أو الكفيل الجديد، وتختلف هذه الرسوم بناءً على نوع العمل وعدد مرات نقل الكفالة.

مهلة نقل الكفالة بعد انتهاء العقد تكون 60 يوماً، وفي حال انقضاء هذه المهلة ولم يتمكن العامل من تجديد العقد أو التعاقد على عمل جديد في منشأة أخرى يتعين عليه مغادرة المملكة.