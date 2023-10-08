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عدن - ياسمين التهامي - شاهد:سعودي طلب من 100 مطعم في وقت واحد وجبةعشاء وحين وصول عمال توصيل كانت المفاجأة

وثق عامل توصيل عربي تجمع عدد كبير من عمال خدمة توصيل الأطعمة أمام منزل وهمي حدده شخص عند طلبه وجبات من عدة مطاعم في مدينة هامبورغ بألمانيا.

وقال موثق الفيديو إن أحد الأشخاص ‏طلب من ١٠٠ مطعم عشاء وأخبرهم أن الحساب عند الوصول للمنزل، وعند قدوم عمال التوصيل لتسليم الوجبات تبين أن العنوان وهمي.

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ويظهر في الفيديو توقف عدد من السيارات تحت الأمطار من أجل توصيل الطلبات لصاحبها قبل أن يتبين أن الأخير فعل "مقلب" فيهم جميعا.

ووصف موثق الفيديو هذا الشخص بأنه غير طبيعي وتساءل عن السبب الذي يجعله يفكر بهذه الطريقة.