شكرا لقرائتكم خبر عن طرد نجم النصر بعد نهاية مواجهة أبها والانضباط تنتظر تقرير الحكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرد نجم النصر بعد نهاية مواجهة أبها والانضباط تنتظر تقرير الحكم

سقط نادي النصر في فخ التعادل بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن لكرة القدم أمام نادي أبها.

وتعرض سلطان الغنام للطرد بالبطاقة الحمراء بشكل مباشر بعد نهاية المباراة، بعد أن ذهب لحكم المباراة معترضًا على القرارات التحكيمية.

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لاعب النصر من المنتظر أن يتلقى مزيد من العقوبات من قبل لجنة الانضباط، بعد مراجعة تقرير الحكم للوقوف على أسباب المباراة.

النصر تلقى هدف متأخر، سلب من الفريق نقطتين هامتين في سباق الصراع على لقب الموسم الحالي.ويحتل النصر بهذا الفوز المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بفارق 4 نقاط عن التعاون المتصدر بـ22 نقطة من 9 مباريات، بينما يصبح أبها، في المركز السادس عشر، برصيد 6 نقاط.