صنعاء.. نادي المعلمين يتعهد بمواصلة الإضراب والنقابات تطالب بإطلاق سراح الشيخ الكميم

المنامة - ياسر ابراهيم - ندد نادي المعلمين اليمنيين باختطاف رئيس اللجنة التحضيرية له، التربوي أبو زيد الكميم صباح الأحد 2023/10/8م من قبل قوة أمنية داهمت منزله في العاصمة صنعاء.

وقال النادي في بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه مساء الأحد، إن النادي كان ينتظر أن تقوم حكومة الإنقاذ الحوثية غير المعترف بها بصرف مرتبات المعلمين بعد ثمان سنوات من تعليمهم ملايين الطلاب دون مرتبات، تفاجأ بخطف رئيس النادي.

وأكد النادي مطالبته بسرعة الإفراج عنه فورًا كون النادي وأعضاؤه يطالبون بالمرتبات والحقوق القانونية والدستورية والمكفولة بموجب القانون والدستور الأعراف والشرائع المحلية والدولية بطريقة حضارية وسلمية لا تخدم إلا المعلمين ولا تخدم حكومة أو دول أخرى.

وتعهد النادي بالاستمرار بالإضراب الكامل والشامل عن التعليم حتى صرف المرتبات والانتظام بصرفها وصرف مرتبات السنوات الماضية.

وختم النادي بيانه بالقول: إن خطفوا التربوي القدير الشيخ أبوزيد الكميم فهناك عشرات آلاف المعلمين أبو زيد الكميم، في إشارة صريحة على أن النادي سيواصل معركته لانتزاع المرتبات.

وقالت اللجنة التحضيرية للنادي إن عناصر الحوثي أطلقوا النار على سكن الشيخ أبوزيد الكميم رئيس النادي دون وجه حق، وآثار الطلقات واضحة على أماكن متفرقة من سكنه.

ودعت اللجنة كافة التربويين إلى التماسك على كلمة سواء، والتمسك بحقوقهم، والوقوف بجانب أعضاء اللجنة التحضرية والمعلمين وتجاوز الخوف والاستمرار بالمطالبة بالحقوق المشروعة.

ودعت اللجنة التحضيرية أعضاءها إلى حضور التحقيق الذي ستجريه النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة غدا مع رئيس النادي الشيخ أبوزيد الكميم.

من جانبه قال نادي النقابات المهنية في صنعاء إنه فوجئ بالإجراءات التعسفية التي دأبت عليها السلطات الحوثية ضد المطالبين بحقوقهم القانونية ومنها التهجم على منزل التربوي الأستاذ أبو زيد الكميم رئيس نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين ومحاولة اقتحام المنزل بالقوة تم اختطافه من بين اطفاله بتهمة ملفقة وكاذبة بما أسموه "بالتعاون مع العدوان".

وقال بيان نادي النقابات المهنية، إن اللجنة التحضيرية لنادي النقابات المهنية اليمنية تستنكر وتدين بأشد العبارات ما قامت به السلطات من تعسفات ضد التربوي أبو زيد الكميم، وما تقوم به يمثل اعتداء ضد كل المطالبين بحقوقهم وفقا للدستور وقانون الوظيفة العامة".

وأهاب البيان، بجميع منتسبي النقابات المهنية بالتضامن مع الموظفين وتناشد الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال الجمهورية والنائب العام وكافة النخب السياسية والاجتماعية بالتدخل للضغط على السلطات بالإفراج عن التربوي أبو زيد الكميم وعن كافة المعتقلين على ذمة المطالبات بالحقوق الوظيفية.

وأكد النادي تأييده مطالب الموظفين بكافة القطاعات الحكومية من أجل صرف رواتبهم السابقة واللاحقة، وعدم المساس بهذه الحقوق المكفولة في كل الشرائع والأديان، ولا يجوز المساس بها تحت أي مبررات أو ذرائع.

وينظم نادي المعلمين الذي يرأسه أبوزيد الكميم إضرابا شاملا ومفتوحًا عن التعليم منذ بداية العام الدراسي الذي قاب قوسين أو أدنى على انتهاء الفصل الدراسي الأول منه، في مناطق سيطرة الحوثي، وشل العملية التعليمية وواجهته المليشيا بالخطف والاعتقال والتسريح، وخطة الطوارئ وإغلاق المدارس ومنح شهادات النجاح دون دراسة.