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الخدمة المدنية تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة الـ 14 من أكتوبر 1963 المجيدة.

وأوضحت في بيان نشرته وكالة "سبأ" الحكومية، أن إجازة الأحد تأتي تعويضًا عن يوم السبت 14 أكتوبر (يوم الراحة الأسبوعية)، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2000م.

وقالت الوزارة "إن التعميم يأتي استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية".

وتقدمت بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات للقيادة السياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة المجيدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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