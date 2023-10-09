مأرب.. إشهار رابطة "ضحايا حجور" لكشف جرائم الحوثي بحق أبناء حجة

المنامة - ياسر ابراهيم - أُشهر أمس الأحد، في مدينة مأرب "رابطة ضحايا حجور" برئاسة محمد السعيدي، وذلك ضمن جهود كشف جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بحق سكان محافظة حجة.

وتهدف الرابطة إلى كشف الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق أبناء حجور من قبل مليشيات الحوثي وتوثيقها، ومساندة الضحايا وأهاليهم من خلال التوعية والدعم القانوني والنفسي.

كما تهدف الرابطة إلى المطالبة بتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة والسعي إلى تعويض الضحايا.

وخلال الاشهار، أوضحت رئيسة مجلس أمناء الرابطة فاطمة الثلايا بأن من أهم أهداف الرابطة تمثيل ضحايا حجور أمام جميع الجهات الرسمية والدولية وتبني قضاياهم، بما يسهم في تحقيق أهداف الرابطة.

وأشار بيان الاشهار إلى أن الرابطة ستدعم قضايا المرأة والطفل والعمل على إعادة تأهيل الضحايا ونشر قيم التسامح ونبذ العنف والكراهية.

كما ستعمل الرابطة على الكشف عن حالة حقوق الإنسان للرأي العام وكشف المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان والعمل على ملاحقتهم محليا ودوليا بما يحقق رد الاعتبار وجبر الضرر للضحايا وأهاليهم.