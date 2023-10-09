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عدن.. الداخلية تعلن ترقية ضباط وأفراد دورة سبتمبر ٢٠٢٣ والدورات السابقة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت وزارة الداخلية، الأحد، ترقية ضباط وأفراد دورة سبتمبر 2023، والمتأخرين من الدورات السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله جابر، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد ناقش اللقاء، كشوفات المستحقين للترقيات القانونية من الضباط والافراد لدورة سبتمبر 2023م والمتأخرين منهم من الدورات السابقة، وأقر التوصية بترقيتهم وفقا للقانون.

كما ناقش المجلس عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله ذات الصلة بالعمل الأمني ومنتسبي الوزارة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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