شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات بسيطه وبدون إستخدام أي تطبيقات؟ لتحديد موقع شخص عن طريق رقم جواله فقط... تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يرغب الكثير من الناس معرفة طريقة جيدة لتعرفوا فيها على مكان تواجد الشخص الذي يسبب لهم الإزعاج في حالة قيام الرقم بالاتصال بكم بشكل مستمر. ولذلك وفرنا من خلال هذا المقال طريقة جيدة لتعقب الشخص من خلال رقم الهاتف.

هناك عدد من الطرق البسيطة التي سوف تمكنك من تحديد موقع شخص ما عن طريق رقم هاتفه وهي:

- يمكنك تتبع موقع شخص ما عبر تطبيق locate via sms فهو تطبيق يعمل على الأندوريد وأجهزة الهواتف المحمولة الحديثة.

- التطبيق مجاني بالكامل يتم تحميله بسهولة من متجر جوجل بلاي ثم استخدامه.

- سوف يمكنك البرنامج من معرفة مكان الشخص والتأكد من صدقه.

- عن طريق الجي بي اس يمكنك تحديد مكان الشخص على الخريطة الموجودة على هواتف الأندوريد، حيث أنها من الطرق المبسطة.

- حيث يمكنك أن تقوم بتعقب رقم أي شخص بكل سهولة. حيث يتيح لك تعقب جهاز ما أو رقم من مكانك وبشكل دقيق، فهو يسهل لك تتبع الشخص.

- وبذلك يمكنك استخدامه لمراقبة الصغار والتعرف على مكانه بسهولة. حيث يمكنك تحميل جي بي اس بكل بساطة من خلال متجر بلاي ومن ثم فتح التطبيق لتحديد رقم الهاتف وكتابة الرقم المرغوب في مراقبته.

من أحدث طرق تتبع موقع الأشخاص هو خرائط جوجل، حيث أنه يساهم بشكل رائع في اكتشاف مكان سرقة الهواتف والمساعدة في استرجاعها.

حيث يتم فتح خاصية الجي بي اس على الهاتف، حيث يمكنك تحميل البرنامج من جوجل بلاي، ومن ثم قم بتتبع الهاتف الذي تريده.

البرنامج ليس فقط لتتبع فهو يساعد في الحفاظ على الأطفال من السرقة والتعرف على مكانهم. مع العمل على إرسال رسائل كنوع من الإنذار للشخص عند وجود مشكلة بالهاتف أو وجود حالات طوارئ ويتم ذلك بشكل تلقائي ولذلك يعتبر البرنامج هام للغاية.

في بعض الأحيان نكون بحاجة لتحديد مكان شخص ما دون أن يعلم، حيث يمكنك تتبع هاتفه لمعرفة موقعه ويتم ذلك بكل بساطة من خلال:

- قم في البداية بتثبيت سبايز على الهاتف الذي تقوم بمراقبته من خلال هاتفك، البرنامج لن يكون مرئي بالمرة للشخص الذي يتم مراقبته.

- البرنامج لا يحدد موقع الهاتف فقط، بل يتم مراقبة الهاتف بالكامل وجميع التطبيقات الموجودة عليه.

- والبرنامج ليس مجاني بشكل كامل سوف تدفع مبلغ بسيط لا يذكر بالمقارنة مع ما يتوافر في البرنامج من مزايا.

- لن تحتاج أن تخفي البرنامج لأنه يختفي بكل سهولة بعد إنشاء حساب عليه. يمكنك فتح البرنامج على هاتفك ومن ثم تسجيل دخولك ومن ثم يتم المراقبة الكاملة للهاتف وإعطاء تقرير كامل.

بالطبع أصبح الإنترنت شيء أساسي في حياتنا، حيث أننا نحتاج لمن يساعدنا في التعرف على من يحدثنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

- يمكنك أن تتعرف على موقع الشخص الذي تتحدث معه من خلال، تحديد الأي بي الخاص بالشخص ومن ثم قم بالدخول لموقع inspect let ومن ثم سوف تتمكن من تحديد مكان الشخص بسهولة من خلال ارسال رابط لك ومن ثم أرسله أنت للشخص الذي تريد معرفة مكانه، عندما يضغط الشخص عليه سيتم تحديد المكان.

الفيس يعتبر من أفضل الطرق التي تساعدك في معرفة موقع أي شخص، حيث يمكنك البحث عن الفيسبوك التابع للشخص عن طريق رقم هاتفه.

حيث أنك ستعرف مجموعة من المعلومات عن الشخص وتتأكد من وجود حساب له، يمكنك معرفة موقع شخص ما من خلال الفيسبوك بالخطوات التالية:

- قم بتنزيل جوجل كروم فهو متصفح رائع وبسيط. يمكنك خلال هذا الموقع أن تقوم بإضافة جديدة وهي مارودر ماب للبرنامج. سوف تعمل الخاصية بشكل صحيح على المتصفح.

- قم بتسجيل دخولك بحساب الفيسبوك الخاص بك ومن ثم قم باختيار الشخص الذي تريد معرفة مكانه. سوف تظهر لك خريطة صغيرة بها معلومات عن الشخص ومكانه بكل دقة.

- قد لا تتمكن من التعرف على مكان الشخص في حالة أن الشخص قام بإلغاء تفعيل الخاصية وبذلك لن تتمكن من تحديد المكان.

يعتبر الواتس اب من أفضل الطرق التي تساعدك في معرفة موقع شخص ما، حيث أن هناك خاصية رائعة في الواتساب وهي مشاركة المواقع والتي سوف تساعدك في تحديد مكان الشخص.

حيث يمكنك أن تشارك الآخرين لموقعك ويمكنك التعرف على موقع شخص ما من خلال، فتح تطبيق الواتساب ومن ثم اختيار الشخص الذي ترغب في مشاركة الموقع معه.

ومن ثم اختر العلامة التي توجد بين الكاميرا وكتابة الرسائل ومن ثم يتم تحديد مشاركة الموقع. يمكنك أن تختار موقعك كما يمكنك عمل بث مباشر من المكان نفسه، وبلك يتم تحديد الموقع عند تغييره.

ويمكنك تثبيت مكانك من خلال اختيار موقع ثابت، كما يمكنك أن تتعرف على مكان شخص آخر من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني الذي يتم مشاركته في المواقع التي يتم الخروج لها ومن ثم يتم فتح جوجل ماب وتحديد المكان..