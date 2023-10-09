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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9-10-2023 أمام الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
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سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في ميد بنك
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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
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