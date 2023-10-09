شكرا لبحثكم عن خبر تايلاند: مقتل 12 من مواطنينا بإسرائيل واختطاف 11 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الخارجية التايلاندية،الاثنين، مقتل 12 وإصابة 8 واختطاف 11 من مواطنيها في الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في غلاف غزة وبلدات إسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك، للصحافيين "نعمل على مساعدة جميع المواطنين التايلانديين في إسرائيل".

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 2382 شخصا، 22 منهم في حالة حرجة و345 في حالة خطيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 436 فلسطينيا وإصابة 2271 بجروح متنوعة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

المصدر: "رويترز" RT