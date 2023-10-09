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عدن - ياسمين التهامي - حمد الله فقد سطوته بقميص الاتحاد.. والنصر أنقذه ضد الكبار

. الساطي وجلاد الحراس".. كلمات دائما رددتها الجماهير، للنجم المغربي الذي تألق في الملاعب السعودية، عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد.

وكانت بداية التألق للمغربي حمد الله، بقيمص نادي النصر، في الموسم الاستثنائي الذي حصد فيه العالمي لقب دوري المحترفين السعودي، ثم بعدها بدأت الأزمات بين الطرفين، لينتقل إلى صفوف الاتحاد، ويساهم في تتويج العميد بالبطولة الغائبة، "دوري روشن السعودي للمحترفين" عن الفريق منذ سنوات طويلة.

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شهد الموسم الحالي للنجم المغربي، مفاجأة غير متوقعة، بعد مطالبات جماهيرية برحيله، بعد تعاقد الاتحاد مع الهداف الفرنسي كريم بنزيما، المتوج بالكرة الذهبية.

حمد الله يقدم موسما مختلفا تماما مع الاتحاد، خاصة ضد الأندية الكبرى في الدوري السعودي، والذي واجه فيه حتى الآن، الهلال والأهلي.

مسيرة حمد الله مع الاتحاد ضد الأندية الكبرى "الهلال والنصر والأهلي"، لم تشهد تألقا بارزا للساطي.

مواجهات حمد الله ضد الهلال

لعب حمد الله بقيمص الاتحاد، ضد الهلال 4 مباريات، فشل في الفوز بأي لقاء، حيث خسر 3 وتعادل في لقاء وحيد.

سجل النجم المغربي هدف وصنع أربعة، خلال المواجهات التي خاضها أمام الهلال.

مواجهات حمد الله ضد الأهلي

وشارك الساطي ضد الأهلي في لقائين فقط، بقميص الاتحاد، فاز في واحد، وخسر الآخر.

سجل حمد الله ضد الأهلي 3 أهداف في الموسم قبل الماضي، بينما لقاء الدور الأول من النسخة الحالية، لم يقدم أي مردود فني، بل وتعرض لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير.

مواجهات حمد الله ضد النصر

لعب عبد الرزاق حمد الله، ضد فريقه السابق النصر، 4 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في واحدة.

ويبدو أن مواجهات حمد الله ضد فريقه السابق، دائما تثير حماسه، حيث نجح في المساهمة بـ 3 أهداف، مسجلا هدفين وصنع واحد.