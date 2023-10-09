بهدف استثمارها.. نافذ حوثي يستحدث "دكاكين" في رصيف أحد شوارع مدينة يريم شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى نافذ في مليشيا الحوثي الإرهابية، على شارع عام في إحدى بلدت محافظة إب (وسط اليمن)، وشرع في بناء محال تجارية "دكاكين" على رصيفه، بهدف استثمارها لصالحه الشخصي.



وقالت مصادر محلية، إن النافذ الحوثي "عدنان الذاري" قام ببناء نحو 20 دكانا في رصيف أحد شوارع مدينة يريم، شمالي إب.



وأضافت المصادر أن النافذ الحوثي شرع في البناء بحماية عناصر مسلحة، وسط تواطؤ من الجهات المعنية التابعة للمليشيا الحوثية، التي لم تحرك ساكنا إزاء الاعتداء.



وأشارت المصادر أن "الذاري" ينوي استكمال المحلات وتأجيرها على الباعة وتحويل عائداتها لصالحه الشخصي.



وتأتي الحادثة بعد نحو شهر من قيام نافذين حوثيين بتفصيل أكشاك حديدية لنشرها على طول أحد شوارع مدينة إب وتأجيرها لبائعي القات وتحويل عائداتها لصالحهم الشخصي، في ظل تهافت قيادات المليشيا على المال العام بهدف الإثراء غير المشروع.



وعمدت قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الماضية على تقاسم المؤسسات والقطاعات العامة بالمحافظة وتحويلها إلى كانتونات إيراديه لمصالحها الشخصية ضمن عمليات نهب ممنهجة للمال العام.

