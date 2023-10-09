يتعرض لتهديدات مستمرة.. صحفي يمني بصنعاء يكشف عن تلقيه أوامر (حوثية) بعدم الكتابة في الشأن المحلي

كشف صحفي يمني يُقيم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، عن تلقيه أوامر بعدم الكتابة في الشأن المحلي، وذلك بعد نحو شهر ونص من تعرضه للضرب من قبل عصابة حوثية على خلفية انتقاداته للمليشيا.



وقال الصحفي "مجلي الصمدي" في تدوينة على منصة إكس، رصدها "يمن شباب نت"، "طُلب مني عدم الكتابة في الشأن الشخصي أو المحلي وقلت حاااضر.. قلت أكتب في الشأن العربي والإسلامي ومع ذلك زادت التهديدات".



وأضاف: "خلاص تشتوا مانكتبش خالص ..حاااضر ..أهم شيء نحصل على السلامة".



وكان الصحفي "الصمدي"، قد تعرض لاعتداء بالضرب المُبرح أمام منزله، في الـ 24 من أغسطس الماضي، من قبل عصابة تتبع ميلشيات الحوثي في صنعاء، وأوضح "الصمدي" يومذاك أن العصابة توعدته بالمزيد "إن لم يكف عن الكتابة".



ويمارس الصحفي "الصمدي" النقد الحاد على ميلشيات الحوثي بصنعاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رفضت الجماعة عودة إذاعته للبث.



ويملك الصحفي "الصمدي" إذاعة خاصة باسم "صوت اليمن" تعرضت للإغلاق ونهب محتوياتها في فترات سابقة خلال الأعوام الماضية من قبل الحوثيين، وفي يناير العام الماضي 2022 تم إغلاقها بشكل كامل، ورغم صدور حكم من محكمة في صنعاء بعودة بث الإذاعة إلا أن الحوثيون يرفضون ذلك.

