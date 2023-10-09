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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الحفاظ على البشرة الشابة والنضرة من أهم الأهداف التي تسعى الكثير من النساء إلى تحقيقها، وواحدة من أكثر العلامات التي تعكس شيخوخة البشرة هي التجاعيد التي تظهر نتيجة لعوامل متعددة، مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة وعملية الشيخوخة الطبيعية

وفي هذا الصدد سنكشف لكِ من هذا المقال بعض الفيتامينات الهامة لحماية البشرة من التجاعيد

1- فيتامين C:

يعد فيتامين C مضاد أكسدة قوي، وهو مهم لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، والكولاجين هو بروتين أساسي يحافظ على مرونة الجلد وشبابه ويقلّل تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس الضارة ويحسّن مظهر التجاعيد

2- فيتامين E:

يعد فيتامين E مضاد أكسدة قوي يحمي البشرة من التجاعيد ويحمي الجلد من الأضرار المحتملة الناجمة عن التعرض للشمس والتلوث، كما أنه يمكن أن يحافظ على مرونة البشرة ويجدّد خلاياها

3- فيتامين A:

يعد فيتامين A أحد العناصر الأساسية لتعزيز صحة الجلد، حيث أنه يحفّز إنتاج الكولاجين ويحافظ على صحة الأنسجة، وبالتالي فإن استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي عليه يمكن أن تساعد في تقليل ظهور التجاعيد وتعزيز تجديد البشرة

4- مجموعة فيتامينات B:

تشمل مجموعة فيتامينات B الثيامين أو B1 والريبوفلافين أو B2 والنياسين أو B3 والبانتوثينيك أسيد أو B5 والبيوتين أو B7 وحمض الفوليك أو B9، حيث تلعب هذه الفيتامينات دور هام في تعزيز صحة البشرة وتجديدها وتعزيز إشراقتها ومرونتها، كما أنها تحفّز إنتاج الكولاجين وتعزّز تجديد الخلايا، وهذا ما يقلّل من ظهور التجاعيد ويحسّن مرونة البشرة.