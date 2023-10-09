شكرا لبحثكم عن خبر سلوكيات يجب تجنبها بعد تناول الطعام.. الاستلقاء أولها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من المعروف على نطاق واسع أن الحفاظ على الصحة الجيدة واللياقة البدنية لا يعتمد فقط على الطعام الذي نستهلكه.

في الواقع، العديد من تصرفاتنا المتعلقة بأوقات الوجبات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية.

فيما يلي بعض السلوكيات المتعارف عليها على نطاق واسع والتي يجب على الشخص تجنبها مباشرة بعد تناول الطعام:

• الاستلقاء

لا ينصح بالاستلقاء أو النوم للقيلولة بعد تناول الطعام لعدة أسباب، كما يلي:

– ضياع فرصة حرق بعض السعرات الحرارية المستهلكة خلال الوجبة بسبب الراحة الكاملة مقارنة بممارسة أي نشاط بسيط مثل غسل الأطباق.

– قد يعود الطعام والعصارات الهضمية إلى البلعوم والفم عند الاستلقاء، مما يسبب بطء عملية الهضم أو ارتجاع المريء.

• التدخين

التدخين بعد الوجبات ممنوع منعا باتا، وأضراره أكبر بكثير من الأوقات العادية خارج أوقات الوجبات، ونظرا لأضراره الجسيمة على الصحة، ينصح بالإقلاع عن التدخين تماما في أي وقت.

• الاستحمام

ينصح بعدم الاستحمام بعد تناول الطعام، لأنه بعد الاستحمام، سيتم تحويل الدم الذي يجب أن يتدفق إلى المعدة وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي لإكمال عملية الهضم إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يؤدي إلى تباطؤها. أسفل الهضم. عملية الهضم.

• المشروبات الغازية

من الأفضل تجنب شرب المشروبات الغازية بعد الوجبات مباشرة، لأن الأشخاص يبتلعون الكثير من الغازات مع المشروبات الغازية، والتي تملأ الجهاز الهضمي مسببة الانتفاخ والتجشؤ، أو تمر عبر الجهاز الهضمي بأكمله إلى خارج فتحة الشرج مسببة الانتفاخ والغازات

• أكل الفاكهة

تحتاج الفاكهة إلى وقت أقل في الهضم مقارنة بالمكونات الغذائية الأخرى مثل البروتين والدهون، لذا من الأفضل تناول الفاكهة قبل ساعة من الوجبة أو بعدها بساعتين لضمان الهضم الجيد للفاكهة.

• شرب الشاي والقهوة

أوراق الشاي حمضية، مما يعني أن الحمض الموجود في الشاي يعزز محتوى البروتين في الوجبة ويؤخر عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المركبات الفينولية الموجودة في الشاي والقهوة يمكن أن تتداخل مع امتصاص الجسم للحديد، لذلك ينصح بتجنب شرب الشاي والقهوة قبل وبعد الوجبات بساعة.