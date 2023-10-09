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عدن - ياسمين التهامي - للهروب من كابوس العنوسة...السماح للسعوديات بالزواج من 9 جنسيات بينها 5 دول عربية

كلنا نعلم أن الارتباط الـذي يجمع المرأة السعودية بمواطن أجنبي صعـب المنال في السابق، إلا أنه مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين، فان هذا الزواج اصبـح ممكنا.

وهنـاك أسباب تقـف وراء هذا التغير اهمها: الخوف مما يسمى ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لها.

اقراء ايضاً :

حصول الزوجة على شهادة توضح حالتها الاجتماعية.

توضح هذه الشهادة ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة.

يشترط ألا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل ويوقع وبصمات أصابعه على إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل.

كما يلزم وجود شاهدين سعوديين ،بالإضافة إلى صورة من هويته وتوقيع سعوديين.

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سبب اقبال السعوديات على الزواج من أجانب قالت استشارية نفسية وأسرية إنها لا تستغرب إقبال بعض السعوديات على الزواج من أجانب ، كاشفة عن تصدر المصريين لتفضيلات نساء تفاعلت معها.وأشارت الاستشارية النفسية والاسرية الدكتورة زهرة المعبي إلى أنها تشجع زواج السعوديات بالأجانب، خاصة في ظل الأنظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح الأم الحضانة، التي تضمن بقاء أولادها معها، حتى في حالة الانفصال.

وقالت المعبي إن توجه السعوديات مؤخرا للزواج بالاجانب، يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن “الأجنبي يكون أكثر أريحية من الزوج السعودي .