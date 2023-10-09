شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة سعودية حصلت على وظيفة فرفض زوجها وهدد بطلاقها "يا أنا يا وظيفتك".. وبعد 7 أشهر حدثت مفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيدة سعودية حصلت على وظيفة فرفض زوجها وهدد بطلاقها "يا أنا يا وظيفتك".. وبعد 7 أشهر حدثت مفاجأة! 2023/10/09 الساعة 12:47 مساءً (جهينةيمن) كشفت سيدة تفاصيل شكواها من زوجها الذي رفض أن تتوظف بعد حصولها على الوظيفة. وقالت السيدة: جتني وظيفة قبل 7 أشهر في الجوازات وزوجي رفضها وقال لي يا أنا يا وظيفتك وما علمت أهلي لأني عارفة بيزعلون منه وتصير سالفة قلت خلاص أتركها ولا أخسر زوجي مع إنه شوية ماسك ما يقصر للمناسبات بس والأعياد. وتابعت: المهم 7 أشهر زعلانة وحتى وزني نزل، وأضافت: اليوم جاء يقول لي أنا بعرس حابة أهلا وسهلا مو عاجبك هذا الباب الشرع حلل وأنا من حقي أتزوج. وأضافت: انقهرت زعلت على نفسي مو هنا المشكلة، المشكلة إنه بيتزوج واحدة موظفة في مستشفى ممرضة، طيب مادام رضيت تاخذ موظفة ليش حرمتني . واختتمت رسالتها بالدعاء على زوجها قائلة: أسأل الله الذي لا يعجزه شي أن يحرمه الصحة والعافية والرزق وأن يمحق الله رزقه وصحته. اقراء ايضاً :

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