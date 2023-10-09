سائقو نقل البضائع من الحديدة يقررون تنظيم إضراب احتجاجا على قرارات حوثية بإغلاق خط صنعاء

دعا عشرات من سائقي النقل الثقيل من موانئ الحديدة، إلى إضراب شامل احتجاجا على قرارات تعسفية أًصدرتها المليشيا مؤخراً.



وقال سائقون على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر الاثنين، إنهم يعتزمون تنظيم إضراب شامل عن العمل واعتصام مفتوح في منطقتي الصباحة بصنعاء وباجل بالحديدة رفضا لقرار حوثي يمنعهم من السير في خط (صنعاء ـ الحديدة).



وتعهد العشرات من السائقين بالمشاركة في الإضراب، بعد القرار الحوثي بإغلاق خط (صنعاء ـ الحديدة) دون مبرر وفتح خطين بديلين تزيدان المسافة المؤدية إلى صنعاء قرابة 80 كيلو مترا.



وكانت مليشيا الحوثي، قد أقرت أمس الأحد، منع شاحنات النقل الثقيل من الخط الرئيسي الرابط بين موانئ الحديدة وصنعاء عبر مناخة، وحولت خط سيرهم إلى طريق أطول وأقل تأهيلا.



وقال الإعلام المروري التابع للحوثيين إنه قرر تحديد طريق (صنعاء ـ المحويت) للشاحنات المتوجهة إلى الحديدة، بينما فرض طريق (الحديدة ـ ذمار) طريقا للعودة، كما يشمل القرار الحوثي أن تكون حركة الشاحنات محصورة بين الساعة الرابعة عصر والساعة 12 عند منتصف الليل فقط.



وفي أول يوم لسريان القرار الحوثي، وثق سائقون وقوع حادثتي صدام وانقلاب لشاحنتين في الطريق البديل المؤدي إلى الحديدة.



ويُعتقد على نطاق واسع بين السائقين أن مليشيا الحوثي تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى السيطرة على تجارة النقل من موانئ الحديدة واحتكارها على شركات أنشأتها المؤسسات العسكرية الحوثية لصالحها، وتقدر المصادر الرسمية والتجارية حجم إيرادات قطاع النقل في اليمن بقرابة ترليون ريال سنويا.

