شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزير الطاقة السعودي يفرح قلوب الجميع بخبر عالمي.. امر سوف تتفرد به السعودية عن الجميع!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قريباً سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط.
وأوضح خلال افتتاح أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض، أن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني بالمملكة يأتي ضمن خطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الرياض اليوم تشهد تحولاً جذرياً كبيراً، وهذا انعكاسٌ للتغيُّر الذي نسعى إليه في كل ركنٍ من أركان السعودية.
وأضاف، إننا نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين.
وحول مؤتمر "كوب 28"، في الإمارات، قال الوزير، يجب أن نضمن أنه سيكون ناجحاً، وعلينا العمل معاً من أجل أن يصبح COP28 علامة فارقة وليس مجرد مؤتمر للمناخ.
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