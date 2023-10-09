شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إحذر من طهي البطاطس بهذه الطريقة الشائعة سم قاتل.. اعرفها قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البطاطس من أكثر الأكلات التي يفضلها الجميع لذلك تحرص ربات البيوت علي طهيها ،ولكن حتى لا تكون السبب في وفاتك أنت والصغار في منزلك، عليك تجنب تناول أي نوع من البطاطس قبل التحقق بشكل عام من صلاحيته للاستهلاك البشري، وهذا يكون لضمان عدم تعرض جهازك الهضمى لأي ضرر وللحفاظ على صحتك بشكل عام، لذا يُفضل دائمًا التحقق من جودة وصلاحية البطاطس قبل طهيها، ويمكن القيام بذلك من خلال مراعاة بعض العلامات التي تشير إلى ما إذا كانت فاسدة أو غير ذلك.

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الأمهات تحب تطهي البطاطس ولكن من ضمن الأخطاء التي ترتكبها هو استخدام البطاطس التي تحتوي على اللون الأخضر، لذلك لابد من التخلص من هذه البطاطس نهائيا، لأن هذا اللون يدل على أنها فاسدة، وغير صالحة للاستخدام وفي حال تم استخدامها سوف تؤدي إلى عواقب كبيرة لذلك لابد من تجنبها وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على صحة الأسرة،لذلك من الضروري فحص البطاطس جيدا ونتأكد أنها خالية من أي نوع من العفن أو الفطريات التي تكون متراكمة على الثمرة، لأن هذا يؤدي الى حدوث تسمم على الفور لذلك من الضروري أن يتم الحرص على تجفيف البطاطس من الماء قبل تخزينها لأنه في حال تم تخزينها بالماء يؤدي هذا الى تكون الفطريات عليها. إحذر من طهي البطاطس بهذه الطريقة الشائعة سم قاتل.. اعرفها قبل فوات الأوان.