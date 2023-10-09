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عدن - ياسمين التهامي - تبحث عنه الفتيات..حيلة لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه والأنف في 5 دقايق والحصول على بشرة نضيفة

الرؤوس السوداء من المشاكل المنتشرة لدى كثير من الفتيات، خاصة أنه لا يمكن إزالتها بسهولة، وتكون بارزة بشكل واضح في الوجه، وتتسبب بمظهر غير لائق للفتيات، وتظهر الرؤوس السوداء بشكل قوي في منطقة الأنف، والجبهة والذقن، نتيجة زيادة إفراز الدهون والزيوت في الوجه، ما يجعل البشرة أكثر عرضة لتكوين تلك الرؤوس، خاصة مع المسام المفتوحة للبشرة.

وهناك الكثير من المستحضرات التي تصنعها شركات التجميل لإزالة الرؤوس السوداء وتنظيف المسام ولكن هناك طريقة للتخلص منها بطريقة أسهل وأسرع وأكثر فعالية تعرفي عليها .

قومي بوضع طبقة خفيفة من كريم مرطب غني مباشرة بعد الاستحمام على المنطقة التي تعاني بإنسداد المسام، ثم ضعى فوقها قطعة صغيرة من الورق البلاستيكي، وقومي بتغطية المنطقة بمنشفة مبللة بماء ساخن واتركيها لمدة خمس دقائق، هذه الخطوة ستقوم بحبس الحرارة داخل الجلد وتسهل عملية إزالة الرؤوس السوداء.

والخطوة التالية قومي بلف منديل على أصبعيك واضغطى على المسام من الأسفل إلى الأعلى وكرري هذه الخطوة عدة مرات حتى تتخلصين من جميع الرؤوس السوداء ، ثم ضعي الكريم المرطب المفضل لديك ويفضل ألا تستخدمي أصابعك مباشرة حتى لا تتلوث المسام بالمزيد من البكتيريا والأوساخ التي تؤدي إلى ظهور الحبوب والالتهابات المؤلمة .

وهناك نصيحة ينصح بها خبراء التجميل للحفاظ على نظافة بشرتك وهي أن تقومي بإستخدام المستحضرات التي تحتوي على أحماض الفواكه التي تذيب الخلايا الميتة والزيوت المتراكمة والأوساخ داخل المسام بعد 24 ساعة من القيام بإزالة الرؤوس السوداء.

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