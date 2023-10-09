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عدن - ياسمين التهامي - ..فاكهة لذيذة ومفيدة لحماية العظام والوقاية من السرطان وتصلب الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول

يعتبر الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. ويفيد في تقوية جهاز المناعة. وله الكثير من الخصائص التي تجعلك تعشق تناوله.

الوقاية من تصلب الشرايين.

يحتوي الرمان على العديد من العناصر والفيتامينات. والتي تعمل على تقليل نسب الإصابة بمرض القلب. وأمراض الأوعية الدموية. والسكتات الدماغية.

حماية العظام.

نظراً لاحتوائه على العديد من الإنزيمات. التي تعمل على تقليل نسبة الإصابة بهشاشة العظام. كما أنه يساهم في تقوية العظام. ويقلل من عملية تآكل الغضاريف.

الوقاية من السرطان.

يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. التي تقلل نسبة الإصابة بسرطان الجلد والثدي و البروستاتا.

تقليل نسبة الكولسترول.

يعمل الرمان على تقليل نسبة مستويات الكوليسترول في مجرى الدم. وخاصة الكوليسترول السيء. مما يقلل نسبة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. وذلك لاحتوائه على العديد من الأحماض المهمة للجسم البشري.

جيد لمرضى السكري.

استخدام الرمان بصورة مستمرة. يساعد على خفض مستويات السكر في الدم. وتقليل مقاومة الجسم للأنسولين.

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