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عدن - ياسمين التهامي - استفيدي من كنوز الطبيعة..وصفة طبيعية مذهلة لشد الجفن العلوي للعين وتُساعد في الحفاظ على بشرة صحية

يميل الجلد حول العينين وكذلك الجفون على وجه الخصوص، إلى التدلّي والتراخي جرّاء عوامل عدّة. مما يؤثّر سلباً على جمال العينين، فتبدو حزينة ومُتعبة. عدا عن منح المرأة سناً متقدماً.

وعادًة، يصعب التخلّص من هذه المشكلة من دون التدخّل الجراحي، بخاصّة إذا تفاقمت المشكلة. لذلك، استفيدي من كنوز الطبيعة قبل فوات الأوان، واستخدمي أفضل مكوّناتها في وصفات شدّ الجفن العلوي للعين، تُغنيك عن حقن البوتوكس.

وصفة الخيار

يُعد الخيار غني بحمض الأسكوربيك وحمض الكافيين، وعلاج ممتاز لترهّل الجفون، ويُساعد في الحد من الالتهابات وشدّ الجلد، كما أنه يُساعد في الحفاظ على بشرة صحية وناعمة ومتوهجة، ويُطبق وفق الآتي:

• قطعي قطع الخيار ثم ضعيها على عينيك.

• اتركي قطع الخيار على عينيك لمدة 20 دقيقة

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