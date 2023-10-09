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عدن - ياسمين التهامي - تغنيك عن الأدوية..أفضل الطرق الطبيعية لتعويض نقص الفيتامينD المهم جداً للجسم

يعد فيتامين D من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم. كونه يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، ويمنع هشاشة العظام وتطور السرطان. ويدعم فيتامين D صحة الجهاز العصبي ومنظومة المناعة وينظم مستوى الكوليسترول في الدم. وكشفت الدكتورة يلينا فوسكريسينسكايا، أن الجسم “ينتج حوالي 90% من فيتامين D بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية”. وإمكانية تعويض نقص هذا الفيتامين بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وكبد سمك القد والكافيار الأسود والأحمر. كما يمكن الحصول على هذا الفيتامين من الفطر، مضيفة أن الفيتامين يوجد أيضاً في “البيض ولحم البقر والزبدة وحليب الماعز والأجبان”. اقراء ايضاً :

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