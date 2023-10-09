شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما تفعلة 3 ثمرات كيوي يومياً بجسمك..يعالج هذا المرض المزمن والشائع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا ما تفعلة 3 ثمرات كيوي يومياً بجسمك..يعالج هذا المرض المزمن والشائع

تقدم فاكهة الكيوي للجسم العديد من الفوائد الصحية. وتعمل على تنشيطه والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض. في هذا المقال سنعرفك على أهم فوائد فاكهة الكيوي. تساهم في علاج الربو.

يُعتقد أن الكمية العالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها فاكهة الكيوي. يمكن أن تساعد في علاج الأشخاص المصابين بالربو. حيث وجدت دراسة في عام 2000 أن هناك تأثير مفيد على وظيفة الرئة. بين أولئك الذين يستهلكون الفاكهة الطازجة بانتظام. بما في ذلك الكيوي. لذلك قد تساعد الفاكهة الطازجة مثل الكيوي. في حماية الأطفال المعرضين للإصابة بالربو. اقراء ايضاً : تساعد على الهضم.

لدى الكيوي الكثير من الألياف. وهو أمر جيد بالفعل لعملية الهضم. كما أنه يحتوي على إنزيم بروتيني يسمى الأكتينيدين. والذي يمكن أن يساعد بدوره في تكسير البروتين. إنقاص الوزن.

الكيوي من أكثر الفواكه التي تحتوي على سعراتٍ حرارية قليلة جداً. كما أنه يمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاجها. ويحتوي على نسبةٍ جيدة من الألياف التي تسهم في شعور الإنسان بالشبع. لذلك ينصح بإضافة الكيوي الى نظامك الغذائي. إذا كنت تريد الحصول على جسم صحي ورشيق. علاج ضغط الدم المرتفع.

حيث وجدت دراسة أجريت في عام 2014. دليلاً على أن المواد النشطة بيولوجياً في ثلاثة ثمرات من الكيوي يومياً. يمكن أن تخفض ضغط الدم أكثر من تفاحة واحدة يومياً على المدى الطويل. الحماية من فقدان البصر.

التنكس البقعي هو السبب الرئيسي لفقدان البصر. وقد يساعد الكيوي في حماية عينيك منه. حيث وجدت إحدى الدراسات أنه من خلال تناول ثلاث ثمرات من الكيوي يومياً. تنخفض نسبة التنكس البقعي بنسبة 36 في المائة.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تفعلة 3 ثمرات كيوي يومياً بجسمك..يعالج هذا المرض المزمن والشائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.