شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تعرفت على شاب عن طريق السناب وطلبت منه أن يتزوجها وعندما رفض انتقمت منه بطريقة غريبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرض مغترب مصري في السعودية لعقاب شديد وماكر من فتاة سعودية مراهقة تعرف عليها عن طريق تطبيق "السناب" ووقعت في حبه وطلبت منه أن يتقدم لخطبتها ويتزوج بها وعندما رفض ذلك انتقمت منه بطريقةً ماكرة وهددته بالانتقام أيضاً من بقية زملائه في العمل وهو ماجعل الجميع يعيشون في قلق ويرتعدون من الخوف.

وفي تفاصيل القصة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد تعرف مغترب مصري في العشرين من عمره على فتاة سعودية عن طريق تطبيق سناب شات، وتطورت العلاقة بينهما من صداقة إلى حب.

وبحسب القصة المتداولة فقد استطاع الشاب أن يجذب الفتاة المراهقة بكلامه المعسول حتى تعلقت به بشكل جنوني.

واستمرت العلاقة بين الشاب والفتاة أكثر من ثمانية أشهر، وكانت الفتاة تقوم بين فترة واخرى بزيارة الشاب الى مقر عمله، حيث كان يعمل في سوبر ماركت بنفس المدينة التي تقيم بها الفتاة.

طلبت منه ان يتزوجها

بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على العلاقة بينهما، طلبت الفتاة من الشاب المغترب أن يتقدم لخطبتها بشكل رسمي ويتزوجها لأنها قد تعلقت به بشكل جنوني ولا تستطيع الإبتعاد عنه.

حاول الشاب التهرب من تنفيذ طلب الفتاة، وكان يتختلق لها الأعذار في كل مرة وان ضروفه المادية لا تسمح له بتوفير تكاليف الزواج.

حاولت الفتاة مساعدة الشاب في توفير تكليف الزواج. قررت أن تعطيه قطع ذهبية ليقوم ببيعها بمبلغ 30 ألف ريال سعودي من أجل أن يتقدم لها ويخطبها بشكل رسمي. ووعدته أيضًا أن تساعده في المهر وبقية تكاليف الزواج.

استغل الشاب المبلغ الذي باع به الذهب، ثم عاد إلى التهرب مرة أخرى وخلق المزيد من الاعذار. في النهاية، أخبر الفتاة أنه متزوج في مصر ولا يستطيع الزواج منها.

انتقمت الفتاة السعودية من حبيبها بعدما صدمت بحقيقته وكذبه الذي انخدعت به. بسبب تعلقها به وحبها الجنوني له، تحول هذا الحب إلى حقد. قررت الفتاة الانتقام منه بطريقتها الخاصة.

بعد أيام من انفصالها عنه، فاجأت الفتاة الشاب بزيارتها للمحل. اعتقد أنها ستحاول إقناعه بالعودة إليها وتقديم خطوبتها والزواج منها. ولكنه تفاجأ حينما أخرجت هاتفها واتصلت بالشرطة للإبلاغ عن تعرضها للتحرش من قبل عامل أجنبي أثناء التسوق.

حضرت الشرطة على الفور واعتقلت الشاب بتهمة التحرش. قبل أن تغادر الفتاة المحل، اقتربت من العمال الذين يعملون في نفس المحل ووعدتهم بأن الدور سيأتي عليهم وأنها ستنتقم من كل زملاء الشاب الكاذب، وفقًا لما قالته..