شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأرصاد الجوية يوجه تحذير أحمر للمواطنين في 3 مناطق سعودية.. لا تغادرو منازلكم خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في آخر تحديث لها مساء اليوم الثلاثاء، كشف مركز طقس العرب عن تكون ونشاط السحب الركامية على أجزاء عدة من مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز أن السحب الركامية نشطت هذا المساء على أجزاء واسعة من جازان وعسير مصحوبة بِهطول أمطار غزيرة ورياح هابطة نشطة وتساقط حبات من البَرَد، مع توصيات بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة إرشادات الجهات المعنية.

وفي ذات السياق، لا تزال مرتفعات جنوب وشرق مكة المكرمة والباحة وجنوب المدينة المنورة تتأثر بسحب رعدية ماطرة.

كما أوضح المركز أن آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى بداية تكاثر السحب الركامية على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة السعودية الآن بما فيها الطائف، ويرافقها هطول أمطار متوسطة في أغلبها، قد تكون غزيرة في بعض الأوقات ويصحبها حدوث الرعد.

ومن المتوقع بإذن الله أن تشتد وتتسع نطاق السحب الماطرة على العديد من المناطق الجنوبية الغربية والغربية في قادم الساعات مع فرص لجريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الطرقات..