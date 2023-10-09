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عدن - ياسمين التهامي - في ثواني .. القضاء على الشيب نهائيا بالملح وبدون رجوعه مرة اخرى | تعزف على المكونات والطريقة

القضاء على الشيب نهائيا بالملح لشيب والشعر الأبيض من الأمور الغير جيدة التي تزعج الكثير منا وخاصة السيدات الصغيرة في العمر، فقد يكون الحل لهذه الحالات هو إزالة الشعر الأبيض والحصول على شعر اسود باستخدام الصبغات وغيرها من الأدوات ومستحضرات التجميل التي تساعد في التخلص من الشعر الأبيض نهائيا، ولكن من الأفضل ان يتم اتباع مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص تماما من الشعر الأبيض، ومن أفضل هذه المواد المستخدمة الملح الخام والشاي والفازلين فهم فعالين في تغيير لون الشعر من الأبيض إلى الأسود

القضاء على الشيب نهائيا بالملح

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من الممكن استخدام مكون الملح الموجود في المنزل حتى نقضي تمام على الشعر الأبيض الذي يظهر في الفروة، وهذا عن طريق إضافة الملح مع الشاي أو مع المرمرية من أجل الحصول على شعر غامق والتخلص من اللون الأبيض الفاتح، وهذا من خلال هذه المكونات المميزة:

كمية من المرمرية

ملعقة ملح

ليمون

كوب من الماء

طريقة تحضير الوصفة

يتم وضع هذه المكونات على النار (الملح- الشاي- المرمرية- الليمون) ومن ثم يتم تركه حتى يغلي تماما.



وبعدها يتم إزالة هذا الخليط من على النار وتركه حتى يبرد تماما.

ومن ثم يتم غسل الفروة جيدا والشعر بالشامبو ووضع هذا الخليط عليها

وبعدها يترك لمدة ساعة على الأقل ومن ثم يتم غسله بالماء والشامبو الطبي

تتمكن من تكرار هذه الوصفة مرتين لثلاث مرات في الأسبوع الواحد من اجل الاستمتاع بعملية عزل كاملة.



يمكنك التخلص من اشعر الأبيض من خلال هذ الطريقة الفعالة والحصول على شعر أسود وجميل.

فقد تحتوي هذه الخلطة على المواد المضادة للأكسدة الفعالة في المحافظة على الشعر صح