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عدن - ياسمين التهامي - هتبقى مليونير.. ضع “الملح داخل محفظة النقود” ولن تصدق ما سيحدث!!

يتم استخدام الملح في طبخ الطعام حتى يعدل من مذاق الوجبات، ولكن يوجد العديد من الناس يقومون باستخدامه لإبعاد الطاقات الشريرة والخاطئة من منازلهم، وكذلك لتنظيف الأرضيات من الفيروسات والروائح القبيحة المتعلقة بالسمك، والدجاج النيء، لكن هل خطر في عقلك بأنه ماذا يحدث عند وضع الملح في جيبك أو في محفظة النقود، فيقال بأنه يأتي لك بالمال الوفير في وقت قصير، ولكن هذا ليس له علاقة بالواقع ولكن سنتعرف أكثر عن الحقيقة وكيف نستفيد من الملح في عدة أشياء.

وكذلك أيضاً يعمل ملح الطعام على التخلص من الأرواح الشريرة، ومن الطاقات الغير جيدة التي هي سبب رئيسي في تغير المزاج لأفراد العائلة لحالة سيئة جداً فمنها حالة الضيق والتوتر والقلق، وأنهم يريدون الانعزال عن البقية، بالإضافة إلى أن الملح يتم استخدامه في الحمامات لغسيل الأرضيات لأنه يساعد على التخلص من الفيروسات وفطريات وغيرها.

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كما يوجد بعض الناس يظنون بأن ملح الطعام عندما يتم وضعه في الجيب أو محفظة النقود سيتسع الرزق، وتأتي لك الأموال من حيث لا تدري من غير عناء وجهد في وظيفتك، وتكون الطريقة هي وضع القليل من الملح بداخل المحفظة ونعمل على تغييره من حين إلى آخر لتجديده.

بالإضافة إلى أن الملح يساعد على ابعاد الحشرات من المنزل مثل الزواحف والنمل وغيرها وتتم الطريقة من خلال وضع الملح في الجدران والأرضيات، وكافة أركان المنزل المتنوعة، وبعدها سترى النتيجة المذهلة في التخلص من جميع الحشرات الزاحفة.