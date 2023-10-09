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عدن - ياسمين التهامي - وفري فلوس الليزر” ماسك النشا والليمون لإزالة شعر الوجه بدون ألم والحصول على رائحة جميلة

وفري فلوس الليزر” ماسك النشا والليمون لإزالة شعر الوجه بدون ألم والحصول على رائحة جميلة، حيث أن النشا والليمون من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لإزالة الشعر الزائد من الجسم حيث النشا يعمل كعامل تقشير يساعد على إزالة الشعر بينما الليمون يعمل كقابض يساعد على تقليل الاحمرار والتهيج.ماسك النشا والليمون لإزالة شعر الوجه

اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

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ثم بعد ذلك أضيفي بضع قطرات من الماء إذا لزم الأمر للحصول على خليط متجانس.

ثم قومي بوضع الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها.

ثم بعد ذلك اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

ثم قشري الخليط بحركة دائرية باتجاه نمو الشعر.

ثم بعد ذلك اغسلي المنطقة بالماء الفاتر.

يجب عليكي أن تقومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد النشا والليمون لإزالة الشعرالنشا يعمل كعامل تقشير يساعد على إزالة الشعر من الجذور.

كما أن مكون الليمون يعمل على تقليل الاحمرار والتهيج.

هذه الطريقة طبيعية وصديقة للبشرة

إذا كان لديك بشرة حساسة، يمكنك تخفيف الخليط بإضافة المزيد من الماء.

أما إذا كان شعرك كثيف، يمكنك ترك الخليط لمدة أطول للحصول على نتائج أفضل.

كما أنه يمكنك أيضًا إضافة مكونات أخرى إلى الخليط، مثل العسل أو زيت جوز الهند أو زيت الخروع، لجعلها أكثر نعومة ولطافة على البشرة.قد يتسبب النشا في تهيج البشرة لدى بعض الأشخاص.

كما أنه قد يتسبب الليمون في حساسية الجلد لدى بعض الأشخاص.

تعد إزالة الشعر بالنشا والليمون طريقة طبيعية وفعالة لإزالة الشعر الزائد من الجسم كما تم هذه الطريقة آمنة للاستخدام على جميع أنواع البشرة، ولكنها قد تسبب تهيج البشرة لدى بعض الأشخاص