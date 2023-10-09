شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: فتاة سعودية تروي بدموعها تفاصيل مأساتها مع زوجها الذي خدعها بأشياء وهمية قبل الزواج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “حياتي تدمرت بالكامل” هكذا روت فتاة سعودية مأساتها مع زوجها خلال مداخلة هاتفية في برنامج يا هلا الذي يعرض على قناة روتانا خليجية. وخلال المداخلة تحدثت نداء عن إيهام زوجها لها بأشياء وهمية قبل الزواج. وأوضحت انها لجأت للقضاء ضد زوجها وروت التفاصيل قائلة: “بداية القضية كانت 5 أكتوبر 2020، اكتشفت أن زوجي عنده مشكلة صحية، ولم يتم إبلاغي بها اكتشفت بعد الزواج، أنه لديه عدم قدرة على إكمال واجباته الزوجية، لم أعرفها أثناء عقد القران وقال إنه موظف وعنده بيزنس خاص، ولكن اكتشفت أنه عاطل عن العمل ولا يملك أي وظيفة”.

وأضافت: “في أخر جلسة من جلسات الاستئناف، تم تغيير موعدها، بدون إعلامي مسبقا، وكتب الشيخ أني لم أحضر فأعطوني موعد جديد، لكن الشيخ لم يحضر الجلسة، وتم تأجيل القضية، وقالوا ارفعوا قضية من جديد وتركت العمل وخسرت التأمين الطبي، وأصبحت أتعالج على حسابي الخاص، أنا متضررة ماديًا ونفسيًا بسبب عدم إنهاء موضوعي، الموضوع له سنتين تقريبًا”. وناشدت المرأة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ووزير العدل، النظر في قضيتها.

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