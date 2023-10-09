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عدن - ياسمين التهامي - “زهقتي من الطرق التقليدية للمكرونة؟”… طريقة سهلة لعمل مكرونة حبة وحبة في المنزل!!

قد يكون من النادر أن يختلف الكثير بخصوص طعم المكرونة، فهناك حالة من الحب والغرام بين جميع الأفراد في حالة وجود مكرونة على المائدة، وفي كل مجتمع عادات وتقاليد مختلفة لأكل المكرونة، فكل فرد له طريقته التي يفضلها.

ولكن من الممكن أن تُصاب بالملل نتيجة تناول شكل معين من المكرونة، وتبدأ في هذه اللحظة للبحث عن طريقة جديدة ومميزة تُعطي للمكرونة طعمًا مختلفًا، ويحبه الجميع.

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ولذلك فنحن نقدم هنا طريقة عمل مكرونة حبة وحبة، وهي من الأكلات السهل تحضيرها في المنزل، وهي غير مكلفة على الإطلاق، ويتم تناولها وهي ساخنة نتيجة لجمال الطعم.

مكونات مكرونة حبة وحبة

المقادير من السهل تواجدها في المنزل، ولا تحتاج إلى أن تحتار في إحضار أي شيء، فالمكونات بالفعل سهلة وبسيطة ولا يخلو أي منزل منها، وإليكم هذه المكونات:

طريقة عمل مكرونة حبة وحبة

تعد طريقة عمل هذا النوع من المكرونة، من الطرق السهلة التي لا تحتاج إلى مجهود أو حتى تكلفة مرتفعة، فهي سهلة ورخيصة الثمن، وإليكم الطريقة: