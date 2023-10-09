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عدن - ياسمين التهامي - رونالدو أبلغ إدارة النصر السعودي برغبته في تجديد عقده إلى بداية عام 2027

نشر الحساب الرسمي لبرنامج «الديربي» على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” ما يفيد بأن النجم البرتغالي ومهاجم نادي النصر، كريستيانو رونالدو، أبلغ إدارة نادي النصر برغبته في تجديد عقده حتى بداية عام 2027م، وذلك قبل سفره إلى معسكر منتخب البرتغال.

وبذلك فإن رونالدو يريد أن يلعب كأس العالم 2026 وهو لاعب للنصر السعودي، ومن المحتمل أن يعلن اعتزاله بعد ذلك لكرة القدم.

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من: اليمن الآن

كريستيانو رونالدو أبلغ ادارة #النصر برغبته بتجديد عقده حتى عام 2027 وخوضه لكاس العالم 2026 وهو لاعب للعالمي @alharbi_44#الديربي pic.twitter.com/QuBIcc74YU — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) October 9, 2023

وأعلن نادي النصر السعودي اليوم عبر حسابه على منصة “إكس” مغادرة 14 لاعب من صفوفه للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، وكان على رأسهم النجم البرتغالي رونالدو، كما شملت الأسماء كلاً من:

كما غادر إلى صفوف المنتخب السعودي كلاً من: