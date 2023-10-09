شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر زيت الطعام عنصر أساسي تستخدمه سيدة المنزل بشكل متكرر في قلي البطاطس وتحضير العديد من الأطعمة فهو يوضع على الجبن والفول وعلى السلطات أحيانا، وكذلك يتم قلي السمك والدجاج فيه ومؤخرا قد انتشرت انواع من زيوت الطعام المجهولة التي تؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي وتسبب له العديد من الأمراض، واتضح أن تلك الزيوت هي ناتجة عن إعادة زيوت الطعام المستعملة التي تقوم ربة المنزل ببيعها تابعوا هذا الموضوع لتفاصيل اكثر للحظر من هذا النوع من الزيوت

. إعادة تدوير زيت الطعام بعد ارتفاع أسعار زيت الطعام إلى حد كبير خلال الفتره القليله الماضيه نجد أن بعض السيدات المنزل قد بدأوا يلجأون إلى شراء أنواع الطعام مجهولة المصدر هي في الأساس من ماركات غير معروفة، ولكن تباع بأثمان رخيصة وتجذب سيدة المنزل لكي تقوم بشرائها بدلا من شراء الزيوت الصحية والمعروف بانها بأسعار مرتفعة ولكن تلك الزيوت هي عبارة عن زيوت الطعام المستعملة التي تقوم ربة المنزل ببيعها حيث قد وصل الكيلو الآن إلى 28 جنيه وتفرح ربه المنزل بهذه الاموال وفي جهل منها بان هؤلاء الباعة يقومون باستخدام تلك الزيوت ويضعون عليها مواد كيميائية تعمل على تبييضها وتفتيح لونها ليعاد بيعها مرة أخرى وهذا الزيت يكون قد فقد كل خواصه الصحية ويدمر الصحة تحذيرات بشأن استخدام الزيوت الضارة وبالنسبة للأضرار الناتجة عن استخدام هذا الزيت قال الأستاذ الدكتور هشام موافي أن استخدام زيت الطعام المستعمل أكثر من مرة،

عندما يتعرض إلى النار يتولد فيه مواد تضر بصحة الإنسان نتيجة المواد الكيميائية الضارة التي تم استخدامها جعله يستعيد لونه الذي كان عليه..