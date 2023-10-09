عدن - ياسمين التهامي - تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. إدارة تنمية المرأة بالغيضة تدشن فعاليات الشهر الودري بتوعية و طبق خيري

2023/10/09 الساعة 11:12 مساءً

لميس الاصبحي/ الغيضة دشنت إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة فعاليات الشهر الودري للتوعية بمرض سرطان الثدي تحت إشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة لبنى صالح كلشات. وخلال التدشين شدد مدير عام مديريه الغيضة سالم عوض سعيدان، على ضرورة التوعية بين أوساط النساء بامراض السرطان للحد من انتشاره،مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة تنمية المرأة في رفع مستوى الوعي للوقاية من هذا المرض. و من جهتها رحبت مديرة تنمية المرأة بمديرية الغيضة الأستاذة انتصار عوض مبارك بالحاضرات من النساء من مختلف شرائح المجتمع ،و قالت اليوم ننفذ توعية بسرطان الثدي تقدمها المدربة في معهد العلوم الصحية بمحافظة المهرة الأستاذة /جورجينا حسين عوض، إضافة إلى طبق خيري يعود ريعه لصالح مرضى السرطان ويعتبر شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي حيث ستكون التوعية فيه بمخاطر الإصابة وطرق الوقاية من سرطان الثدي والذي يصنف بأنه أشيع أنواع السرطان بين فئة النساء في جميع أنحاء العالم ، وذلك لأن اكتشافه مبكرا يساعد في الشفاء منه. و بدوره أكد مدير صندوق صحة مهري الشيخ راشد حسان عيسى القميري إلى أهمية مثل هذه الندوات و هو ما يحتم على الجميع التعاون لإنجاح هذه الفعاليات و إلى حشد اكبر عدد من النساء للكشف المبكر و قال إن صيدلية صندوق صحة مهري الخيرية تساهم في تحسين الرعاية الصحية و توفر أدوية للمواطنين بأسعار مناسبة. في الفعالية جرى توزيع البروشورات تتضمن التعريف بالمرض والاعراض و طرق التشخيص والعوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة وتقديم نصائح توعوية حول الفحص الذاتي الدوري وطرق الوقاية من سرطان الثدي. حضر الفعالية مدير عام المياه والبيئة بالمهرة الأستاذة ايمان محاد ، والأستاذة وفاء مستهيل باكريت مدير إدارة تنمية المرأة بمديرية حوف و عددا من الاعلاميات و الناشطات بالمديرية.

اقراء ايضاً :