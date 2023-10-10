شكرا لقرائتكم خبر عن شرط تعجيزي تضعة فتاة سعودية للزواج منها وتعرض مبلغ مالي ضخم مقابل لمن يتقدم لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرط تعجيزي تضعة فتاة سعودية للزواج منها وتعرض مبلغ مالي ضخم مقابل لمن يتقدم لها

كشفت وحدة الأبحاث الخاصة بالإحصائيات المختلفة في المملكة العربية السعودية، عن أن نسبة الطلاق قد ارتفعت بمعدل غير مسبوق خلال العشرين عام الماضية، حيث أصبحت 60 في المائة، وقد تلقت مجلة “رؤى” السعودية مكالمة من امرأة سعودية وهي سيدة أعمال قد طلبت من خلال هذه المكالمة طلب غريب أدهش من تابع الخبر وقد اختارت السيدة هذه المجلة لأنها مهتمة بجميع شؤون المرأة السعودية بشكل خاص، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.آ

سيدة سعودية تعرض مبلغ كبير للزواج منها قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يحتوي على ما تحدثت به سيدة سعودية حول أنها تريد الزواج من شخص يعرف معنى الحياة الزوجية ويقدرها، وأنها كانت متزوجة منذ ثلاث سنوات ولكن انفصلت بسبب طمع زوجها في ثروتها وعدم تقديره لها، وتقدم هذه السيدة مبلغ 5 ملايين ريال سعودي أي ما يفوق المليون دولار أمريكي، وذلك لمن يتقدم للزواج منها ولكن زواج مسيار، ومن يقبل بذلك العرض عليه التواصل مع مجلة “رؤى” وترك البيانات الخاصة به مثل رقم الهاتف، حتى تتواصل معه.

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ما معنى زواج مسيار؟ هذا النوع من الزواج قد ظهر في الآونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل منها انتشار العنوسة بشكل كبير، حيث يكون العقد في هذا الزواج مستوفي الأركان المطلوبة ولكن تختار المرأة ألا تحصل على حقوقها مثل وجود مسكن لها أو نفقة، وقد اختلفت آراء العلماء حول حرمانية هذا النوع من الزواج، ولكن لم يتم القول أنه حرام بشكل قاطع، ولكنه غير مستحب بسبب إهدار حقوق المرأة وما يترتب عليه من مفاسد كثيرة.