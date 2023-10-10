اليمن.. الأوقاف تدعو الخطباء والمرشدين لمناصرة ودعم القضية الفلسطينية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الإثنين، تعميمًا إلى مديري الأوقاف في المحافظات، وخطباء والمساجد والعلماء والمرشدين، تحث على دعم القضية الفلسطينية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق.

وحسب نص التعميم، الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، فقد أكد على ضرورة تركيز خطب الجمعة ووسائل الإرشاد الأخرى للتذكير بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين وقبلتهم الأولى.

وأشار التعميم، إلى أهمية "التذكير بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشرورع عن النفس والأرض، والوقوف في وجه العدوان الصهيوني والتصدي لإرهابه وجرائمه".

وحث على الدعاء في الصلوات وخارجها لإخواننا الفلسطينين ومناصرتهم بكل الوسائل المشروعه، وهم يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدون عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وأشار إلى ان هذا يأتي مصداقا لقول الله تعالى "إن هذه أمتكم أمة واحد"، وقوله صلى الله عليه وسلم، "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.