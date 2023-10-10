الضالع.. مظاهرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا بجرائم اسرائيل

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر أبناء منطقة مريس بمحافظة الضالع جنوب البلاد، الإثنين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتأييدًا لعملية "طوفان الأقصى" في غزة.

وخرج المتظاهرون في مسيرة حاشدة جابت الشارع العام بالجبارة منددين بالجرائم الإسرائيلة بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المسيرة، الأعلام الفلسطينية ولافتات أكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وندد المتظاهرون ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة من حرب إبادة شاملة من خلال قصف المنازل والأبراج السكنية إضافة إلى قطع إمدادات الكهرباء والماء والوقود والأدوية والمواد الغذائية.