الحكومة تبدي استعدادها توسيع رحلات الطيران من صنعاء إلى وجهات إضافية بشروط

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الحكومة اليمنية، الإثنين، استعدادها دعم جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وتوسيعها إلى وجهات إضافية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وقالت الحكومة في بيان، إنها منفتحة مع جهود توسيع الرحلات من مطار صنعاء إلى وجهات إضافية أخرى انطلاقاً من حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين، التي صنعتها الميليشيا الحوثية، ودأبت على تسييس كافة القضايا الإنسانية والتربح منها، ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني للانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة".

وأضافت، "لتنفيذ هذه المبادرة وضمان استمرارها خدمة لأبناء شعبنا، يجب تنفيذ مطالب شركة الخطوط الجوية اليمنية بدءا بالإفراج عن حساباتها البنكية، والتوقف عن التدخل في سير أعمالها".

وأشار البيان إلى أن "المليشيا الحوثية مازالت تحتجز إيرادات الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وتمنع الشركة من استخدام تلك الإيرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراؤها مؤخراً لخدمة المواطن اليمني، وإنجاح أعمال الشركة التي تسعى الميليشيا إلى تدميرها كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ العام ٢٠١٤م".

وكانت الرحلات من مطار صنعاء الدولي، توقفت مطلع أكتوبر الجاري، إثر احتجاز ميليشيا الحوثي أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية في بنوك صنعاء، والتي تبلغ 80 مليون دولار.