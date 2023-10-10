شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمر ملكي سعودي يقلب حياة المقيمين رأساً على عقب..لن يناموا هذه الليلة عند سماعه..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : تم إدخال تعديلات على نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية، وأصبحت الإقامات الآن تنقسم إلى إقامة غير محددة المدة وإقامة محددة المدة قابلة للتجديد سنويًا، وذلك بهدف جعل بيئة المملكة أكثر جاذبية للمهاجرين. يمكن تجديد الإقامة عبر البنوك أو الطرق الإلكترونية، وفي حالة تأخير التجديد، يتم فرض غرامة تصل إلى 1000 ريال. ت مصاريف التجديد حسب نوع الإقامة، وتشمل 650 ريال لتجديد إقامة العامل و600 ريال لتجديد إقامة العمالة المنزلية، و2000 ريال لتجديد إقامة المرافقين. يتطلب الحصول على إقامة دائمة بعض الإجراءات مثل نسخة سارية من جواز السفر، كشف طبي، سجل جنائي وإثبات الملائمة المالية، وتصل الغرامات لهذه الإقامات إلى 800 ألف ريال، بينما تكلفة الإقامة الدائمة للسنة تصل إلى 100 ألف ريال . توفر الإقامات الاستثمارية العديد من الفوائد، مثل استخراج تصاريح دخول لجميع أفراد الأسرة وامتلاك العقارات. تشكل هذه التعديلات فرصة للمغتربين للاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة وتحقيق حياة أفضل في المملكة العربية السعودية. المصدر: سبق الخليج أمر ملكي سعودي يقلب حياة المقيمين رأساً على عقب..لن يناموا هذه الليلة عند سماعه..تفاصيل.

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