شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أول ظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : تداول ناشطون على منصة تويتر صور ومقاطع فيديو لفتاة سعودية قبل انها حبيبة الفنان الكبير “عمرو دياب”، وتدعى رهف الحربي.وظهر الفنان عمرو دياب في مقطع فيديو من إحدى الحفلات وهو برفقة رهف الحربي التي لم تتردد في تقبيله أمام الجميع.

كما تم تداول صورة للسعودية رهف الحربي وهي برفقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. سعودية الجنسية وجمالها فاق التوقعات.. شاهد أول ظهور لحبيبة الفنان عمرو دياب الجديدة

.