شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جماهير النصر السعودي يعيشون فرحة كبيرة بعد تصريح الأسطورة "بيكيه" بشأن كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد قرار إعتزاله الذي أحزن الجميع، صرح نجم الكرة الأسباني اللاعب جيرارد بيكيه، بأن اللاعب رونالدو هو أفضل لاعب في التاريخ، وقال، بما أنني لست في برشلونة الآن، يستطيع القول بأن رونالد هو أفضل لاعب في التاريخ، وهو أفضل من ميسي، اللاعب الأسباني لعب في صفوف البارسا حتى عام 2022 قبل أن يعتزل كرة القدم عن عمر 36 عام بعد مسيرة حافلة من الإنجازات مع البارسا.

قرر المهاجم البرتغالي اللاعب كريستيانو رونالدو أهم قرار في مسيرته الكروية التي فاجأت مجلس إدارة نادي النصر السعودي الذي يلعب في صفوفه منذ الموسم الحالي، مما آثار ضجة كبيرة في العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم عامة، وداخل المملكة خاصة. بحسب تصريحات الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل بشأن مفاجأة الدون كريستيانو أنه قرر أن يصبح جزء من النسيج السعودي موضحًا أنه سوف يعتزل لعب كرة القدم بعد انتهاء تعاقده مع نادي النصر السعودي

. وأضاف الزامل أثناء استضافته في برنامج الديوانية أن كريستيانو رونالدو لمح في حالة عرض نادي النصر للبيع فإنه سوف يملكه مشيرًا في حالة امتلاكه نسبة من أسهم نادي النصر قد يشاهده المجتمع السعودي في المستقبل رئيسًا لنادي النصر. جماهير النصر السعودي يعيشون فرحة كبيرة بعد تصريح الأسطورة "بيكيه" بشأن كريستيانو رونالدو.