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عدن - ياسمين التهامي - الشجرة المعجزة تضبط سكر الدم وتخفض ضغط الدم وتعالج أكثر من 30 مرض عجر عنه الطب !!

تعتبر شجرة “المورينجا”من أهم الأشجار التي لها قيمة غذائية كبيرة نظرا لما تحتويه من فوائد كبيرة و تستخدم شجرة المورينجا كغذاء للإنسان أو تستخدم كزيت حيث يعتبر زيت شجرة المورينجا منافس قوي لزيت الزيتون و تنقسم شجرة المورينجا الي 14 نوع وتسمى الشجرة المعجزة و تستخدم أوراقها للوقاية من أمراض عديدة و يمكن استخدامها خضراء علي السلطة أو مجففة مثل السبانخ و تستخدم مثل البهارات و تستخدم مثل الشاي و نذكر في هذا المقال العديد من الفوائد لشجرة المورينجا .

تساعد في توازن مستوى السكر في الدم

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تحتوي علي b12 و تساعد على علاج الأنيميا

الوقاية من هشاشة العظام حيث أنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر مثل الكالسيوم

تخفيف آلام العظام و تساعد على التئام العظام في اكسسوارات الأطفال

تقوية المناعة بشكل كبير لاحتوائها على العديد من العناصر الهامة للجسم

يذكر أنه يتم إستخدام شجرة المورينجا منذ قديم الأزل حيث انه تم استخدامها من قبل القدماء المصريين في التحنيط و كزيت للعلاج الطبيعي أو في الطعام و تنتشر هذه الشجرة في الكثير من بلدان العالم وأشهرها شجرة المورينجا اوليفيرا و تلك التي تم اكتساب اسم شجرة المورينجا منها.