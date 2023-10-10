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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم.. الثلاثاء 10-10-2023 التحديث اليومي

سعر الذهب في السعودية اليوم.. الثلاثاء 10-10-2023

سعر الذهب في مصر اليوم.. الثلاثاء 10 أكتوبر

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شهد سعر الذهب ارتفاعًا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن، نحو 2245 جنيهًا للبيع، و2220 جنيهًا للشراء، .

سعر الذهب الآن في بداية تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 الآن ليصل إلى مستوى 2565.75 جنيه للبيع، و2537.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصعد سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة عند مستوى 2352 جنيهًا للبيع، و2325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 2245 جنيهًا للبيع، و2220 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وزاد سعر الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 1924.25 جنيه للبيع، و1902.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 بداية اليوم إلى 1496.75 جنيه للبيع، و1480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12، اليوم نحو 1282.75 جنيه للبيع، و1268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 نحو 962.25 جنيه للبيع، و951.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء بداية التعاملات قيمة 17960 جنيهًا للبيع، و17760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وارتفت سعر أوقية الذهب اليوم 10 أكتوبر 2023 عند مستوى 1863 دولارا للبيع، و1862 دولارا للشراء.