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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-10-2023 ببداية التعاملات في مصر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
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سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وحافظ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
ومازال سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مستقرًا أمام الجنيه المصري عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي
سعر عملة السعودية في بنك القاهرة
وطرح بنك القاهرة، سعر
الريال السعودي
مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر
وقدر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وعرض بنك البركة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك سايب إلى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
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